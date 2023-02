Ternana in vendita: il patron del Fulham è pronto all’offerta

Siamo alla stretta finale: la Ternana sta cambiando proprietario. L’accelerazione negli ultimi giorni, anche dopo la cocente sconfitta (3-0) nel derby umbro di Perugia, ma già prima patron Stefano Bandecchi aveva annunciato la sua intenzione di passare la mano, venuta a galla dopo l’inchiesta in cui è accusato di evasione fiscale attraverso l’Unicusano, l’università telematica che controlla anche la Ternana, inchiesta che non impedirà a Bandecchi di correre per la carica di sindaco della città. C’è solo da capire se l’attuale patron resterà o meno con una quota di minoranza (anche ampia), ma la strada della cessione è tracciata. Il favorito per l’acquisto è Shahid Rafiq Khan , 72 anni, imprenditore pakistano naturalizzato statunitense e patron del Fulham, amico di Bandecchi, col quale ha già in piedi una collaborazione a livello di calcio giovanile. Khan è anche co-proprietario dei Jacksonville Jaguars della Nfl di football americano, subentrerebbe alla Ternana in una cordata che comprenderebbe anche altri imprenditori italiani. Insomma, le Fere potrebbero diventare un club satellite di una squadra di Premer League (il Fulham l’ha riconquistata nella passata stagione, in società c’è anche il figlio di Khan, Tony), con tutte le buone sinergie, non solo tecniche, che ciò comporterebbe. In queste ore si stanno trattando i termini della cessione ma attenzione, in lizza potrebbero esserci anche altre due realtà: tre imprenditori italiani pronti a rilevare il 20% ciascuno (lasciando a Bandecchi il restante 40%) ma ci sarebbe anche un fondo inglese pronto anch’esso a lasciare all’attuale patron una quota di minoranza.

Ternana, il favorito è Khan

Resta il fatto che una chiusura nelle prossime ore permetterebbe alla Ternana di rilanciare in campionato. L’inchiesta giudiziaria nei confronti di Bandecchi s’è fatta abbastanza sentire sul rendimento della squadra. Con l’avvento in panchina di Andreazzoli al posto di Lucarelli, Bandecchi sperava di inserirsi nella lotta per la A diretta. Oggi invece la Ternana è undicesima ma a un solo punto dall’8° posto, cioé l’ultimo buono per disputare i playoff. Logico che se si arrivasse al cambio societario in tempi brevi, tutta la piazza beneficerebbe di una spinta che potrebbe rivelarsi determinante nella lotta per i playoff. Anche perché Khan dispone di enormi risorse. Per farsi un’idea: il Fulham lo comprò nel luglio 2013 da Mohamed Al Fayed per una cifra compresa fra i 150 e 200 milioni di sterline. Prima, nel 2011, era sbarcato in Nfl acquistando i Jacksonville Jaguars per non meno di 750 milioni di dollari. La sua azienda di forniture automobilistiche, la Bumper Works, ha 64mila dipendenti con un patrimonio personale stimato in 65 miliardi di dollari. Cifre a cui si guarda con molto interesse a Terni: la luna di miele con Bandecchi è finita da tempo e ora la piazza lo invita a farsi da parte al più presto, per coltivare il sogno della Serie A, lasciata per l’ultima volta nel 1974 e nella quale le Fere hanno giocato per sole due stagioni. A Bandecchi va comunque riconosciuto il merito di aver riportato nel 2021 in B la Ternana (a suon di record) e di averla risanata, oggi è particolarmente appetibile anche perché non ha debiti.