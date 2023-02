Serie B: Inzaghi torna a vincere, pari Sudtirol-Palermo. Il Bari affonda il Brescia

Continua a essere bello e avvincente questo campionato di Serie B . Dopo le emozioni dei match tra Pisa-Perugia e il luna park dello Stirpe con i 7 gol tra Frosinone e Parma , è toccato al resto del programma scendere in campo nella giornata di sabato 25 febbraio (eccezion fatta per Genoa-Spal e Ascoli-Benevento ). Tanti risultati importanti e diversi i gol soprattutto per il Como di Longo .

Serie B, i risultati del sabato

Le partite delle 14 sono andate tutte in archivio e come sempre hanno regalato tante emozioni. Partita dal big match quello fra Reggina e Modena. La squadra di Inzaghi è tornata a vincere dopo quattro sconfitte consecutive e l'ha fatto grazie alle reti di Nicolò Pierozzi e Strelec. Nel mezzo la rete dei canarini con Tremolada. Calabresi ora a 42 punti e quarti in classifica a pari punti con il Bari. Proprio la squadra di Mignani ha trovato la vittoria in trasferta contro il Brescia di Gastaldello. Benedetti e Scheidler affondano i lombardi. L'altro match di cartello del weekend, quello tra Sudtirol e Palermo, a Cissè ha risposto Soleri per l'1-1 finale. Successi importante in chiave salvezza per il Como che segna cinque gol al Cosenza. Pari senza reti tra Venezia e Cagliari, mentre a Terni il Cittadella ha ribaltato lo svantaggio con la doppietta di Crociata. Bellissima la seconda rete in pieno recupero con un destro preciso all'angolino da calcio di punizione.