Serie B: Nasti regala il derby al Cosenza, colpo esterno del Pisa

Succede di tutto a Cosenza nel sentitissimo derby della Calabria contro la Reggina : gli ospiti vanno in vantaggio grazie alla rete dell'ex Gori ma nel finale arriva la rimonta firmata da Marco Nasti , ex bomber della primavera del Milan . La squadra di Viali torna così alla vittoria dopo la brutta sconfitta di Como e scavalca momentaneamente Spal e Brescia , trovandosi a ridosso della zona play-out. La Reggina di Pippo Inzaghi incassa la quarta sconfitta nelle ultime cinque gare e rischia ora di essere sorpassata in classifica dal Sudtirol .

Colpo Pisa, pari a Palermo

Il Pisa aggancia in classifica il Sudtirol a quota 41 punti grazie alla vittoria di misura al Tardini contro il Parma. La gara è stata decisa dalla giocata di Idrissa Toure che ha così regalato a D'Angelo tre punti fondamentali per la corsa ai play-off. Il Parma incassa la seconda sconfitta in casa consecutiva e resta a 37 punti insieme a Cagliari e Palermo. I siciliani, in casa, non sono andati oltre il pari contro la Ternana: pochissime emozioni nel match del Barbera che è terminato a reti inviolate.