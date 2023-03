Serie B: Grosso sbanca Ferrara, il Frosinone vola a +11 sul Genoa

Il Frosinone torna alla vittoria: dopo lo scivolone interno contro il Parma, i ragazzi di Fabio Grosso espugnano Ferrara battendo la Spal per 2-0 grazie alle reti di Lucioni e Caso. I ciociari volano così a +11 sul Genoa fermato a Cagliari sullo 0-0. Gilardino resta comunque al secondo posto mentre Ranieri scavalca in classifica il Parma, fermato ieri in casa dal Pisa: i sardi sono attualmente in piena zona play-off a quota 38 punti.