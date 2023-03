Serie B: Grosso vince ancora, Cheddira fa sognare Bari. Prima vittoria per Oddo

Serie B, i risultati

Al Benito Stirpe il Frosinone ha ripreso la sua volata verso la Serie A: la doppietta di Mulattieri e il gol di Caso regolano il Venezia. Dietro si affacciano al secondo posto Bari e Sudtirol, in attesa del posticipo del Genoa. La squadra di Mignani vince ad Ascoli con il rigore di Cheddira e gli altoatesini di misura contro il Perugia in casa con le reti di Mazzocchi e Curto. In zona playoff il Cagliari non va oltre il pari al Rigamonti contro il Brescia, mentre il Modena cade in trasferta contro il Como. Nella parte bassa della classifica vittoria importante per la Spal di Oddo, prima vittoria per lui a Ferrara, mentre il Benevento non va oltre il pari contro la Ternana.

Serie B, i marcatori

Ascoli-Bari 0-1 (45+3' rig. Cheddira)

Frosinone-Venezia 3-0 (15' Mulattieri, 47' Caso, 50' Mulattieri)

Como-Modena 1-0 (51' Cerri)

Ternana-Benevento 2-2 (7' Mantovani, 20' Acampora, 32' Coulibaly, 46' Tello)

Spal-Cittadella 2-1 (41' Fetfatzidis, 72' Prati, 79' rig. Ambrosino)

Sudtirol-Perugia 2-1 (25' Mazzocchi, 45' rig. Casasola, 74' Curto)

Brescia-Cagliari 1-1 (67' rig. Lapadula, 77' Bisoli)