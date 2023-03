Cagliari, Ranieri cala il poker con l'Ascoli: show di Lapadula

CAGLIARI - Torna al successo dopo 4 pari consecutivi, il Cagliari di Ranieri che alla Sardegna Arena ribalta l'Ascoli portando a casa il risultato per 4-1 nel 29° turno di Serie B. Tre punti importanti per i rossoblù che sorpassano il Parma salendo al 7° posto, seconda sconfitta invece per la formazione di Breda che resta a debita distanza dalla zona calda della classifica e a -4 dai playoff.

Cagliari, poker all'Ascoli: Lapadula show

Ranieri si affida a Lapadula, supportato da Mancosu, sin dal primo minuto e la scelta pagherà al triplice fischio, Breda sceglie Gondo e Forte per il tandem d'attacco e proprio quest'ultimo al 19' apre i conti, portando avanti i bianconeri. Il Cagliari non ci sta e prova subito a reagire, pure perdendo Luvumbo per infortunio. Serve però la ripresa per far innescare la rimonta sarda. Prima Botteghin commette un'ingenuità in area di rigore, Lapadula dal dischetto si fa ipnotizzare da Leali ma poi riesce a pareggiare sulla respinta; poi è lo stesso attaccante del Perù a servire alla perfezione Mancosu che dal limite piazza nell'angolino basso e completa il ribaltone. Prima della fine, all'85', c'è spazio ancora per Lapadula che completa il suo show con il colpo di testa del 3-1. Due minuti più tardi è Zappa a servire il poker approfittando di una indecisione della formazione marchigiana.