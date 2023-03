Genoa sogna la vetta: tris a Brescia e il Frosinone cade col Cosenza!

Dopo la sorprendete vittoria del Palermo contro il Modena , la 30a giornata del campionato di Serie B è proseguita con le gare in programma in questa giornata di sabato. Alcuni risultati sono stati delle vere e proprie sorprese come la vittoria del Cosenza a Frosinone . Per il resto tanti gol ed emozioni sui vari campo.

Serie B, i risultati delle 14

Il risultato clamoroso della giornata arriva dallo Stirpe di Frosinone con i padroni di casa sconfitti dal Cosenza. Al 95' è Brescianini a regalare la vittoria ai calabresi. Tre punti fondamentali per la corsa alla salvezza. Non ferma la sua corsa il Genoa che sul campo del Brescia supera la squadra di Gastaldello con un secco 3 a 0. Salcedo e la doppietta di Gudmundsson regalano a Gilardino un altro successoche gli fa sognare l'aggancio alla vetta, ora distante soli 6 punti. Vince anche il Sudtirol in casa contro la Spal e lo fa con la doppietta di Zaro. In attesa del Bari, la formazione di Bisoli è al terzo posto a 51 punti. In zona playoff perde il Parma contro il Como: l'ex Cerri e Arrigoni lanciano Longo nella corsa all'ottavo posto. Il Pisa di D'Angelo vince contro il Benevento con le reti di Moreo e Tramoni. Nelle zone basse della classifica due successi importanti per Venezia, 1 a 0 sul campo dell'Ascoli, e Perugia che supera il Cittadella al Tombolato. Alle 16:15 in campo la sfida tra Reggina e Cagliari.