Il Bari prova a rispondere a Genoa e Sudtirol

TORINO - La 30ª giornata di Serie B si chiude oggi, fischio d’inizio alle 16.15, col posticipo Ternana-Bari. I pugliesi, per tenere viva la lotta per la conquista del secondo posto, l’ultimo a garantire la promozione diretta in A, sono chiamati a rispondere alle prove di ieri di Genoa e Sudtirol che hanno vinto, rispettivamente, a Brescia (0-3) e in casa con la Spal (2-0), portandosi a +6 e +1 sui pugliesi. Bari che una settimana fa faceva 0-0 in casa con la capolista Frosinone, prima i pugliesi avevano raccolto tre vittorie di fila e in totale sono imbattuti da 7 turni, non perdono dal 28 gennaio quando furono sorpresi in casa dal Perugia. Il tecnico Michele Mignani sarà ancora privo di Folorunsho e Ceter infortunati, altre due assenze, piuttosto importanti, per squalifica: Di Cesare in difesa, Maiello a centrocampo, candidati a sostituirli sono Zuzek nel cuore della retroguardia e Maita spostato alla regia della mediana con Molina mezzala. Mignani chiede ai suoi di giocare con spensieratezza, pur sapendo che l’ambiente al Liberati potrebbe essere parecchio caldo. Dall’altra parte infatti, ci sarà una Ternana da tre giornate tornata sotto la guida di Cristiano Lucarelli, nelle quali ha raccolto due punti, molto meno di quanto meritasse: sia nei pari di Palermo e in casa col Benevento, che nel ko delllo scorso turno a Marassi col Genoa, le Fere umbre hanno mostrato buone cose, una squadra con un atteggiamento ben diverso da quella visto nelle ultime uscite con Aurelio Andreazzoli. Ternana che però deve tornare a vincere per non correre rischi nelle ultime giornate, anche perché alcune squadre alle spalle corrono: ieri sono arrivate le vittorie a sorpresa di Cosenza a Frosinone, Venezia ad Ascoli e Perugia a Cittadella che hanno allargato anche alla Ternana la bagarre-salvezza, visto che da ieri sera gli umbri hanno solo 3 punti di vantaggio sulla zona playout. Anche se c’è sempre la possibilità di provare a inserirsi nella lotta per la conquista dei playoff, come ancora sogna patron Bandecchi. In tal senso, Lucarelli ha iniziato a caricare i suoi e tutta la piazza con largo anticipo: “Dobbiamo avere lo stadio pieno e vincere con le buone e con l’ignoranza - ha detto -. E’ la partita della vita e dobbiamo fare di tutto per vincerla”. Eh sì, perché se il Bari non perde da 7 gare, la Ternana non vince da altrettante partite. Negli umbri, assenti solo i difensori Defendi e Ghiringhelli, Lucarelli dovrebbe riproporre il 3-4-1-2 col triangolo offensivo composto da Palumbo sulla trequarti a innescare Partipilo e il ritrovato Falletti di punta.