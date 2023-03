Serie B, Gilardino batte Inzaghi: il Genoa vola grazie a Coda

Il Genoa si avvicina al Frosinone di Grosso in testa alla classifica portandosi a -3. Nel match valevole per la 31ª giornata di Serie B, la squadra di Gilardino si è imposta al Ferraris sulla Reggina con il risultato finale di 1-0. Il match, che al 12' ha visto Bani costretto ad uscire per un brutto infortunio alla testa dopo un contrasto con Strelec, è stato sbloccato nel primo tempo grazie al gol di Coda al 36' su assist dell'ex Juventus Sturaro, poi espulso al 91'. I rossoblù ottengono dunque la quarta vittoria consecutiva senza subire gol, mentre per la squadra di Filippo Inzaghi la situazione è completamente opposta: quarto ko di fila con il Parma e il Palermo che si avvicinano sempre di più in classifica.