Modena-Cittadella: chi si riscatta?

TORINO - La 31ª giornata di Serie B si chiude oggi col posticipo Modena-Cittadella, fischio d’inizio alle 16.15. E’ la sfida fra due squadre a caccia di punti per evitare complicazioni nelle ultime giornate, cercare insomma di mettersi al sicuro prima. Ma nel caso del Modena di Tesser, c’è anche una speranzella playoff (non dichiarata) da coltivare. Tuttavia, prima della sosta, entrambe hanno perso nell’ultima uscita: il Modena cadeva a Palermo (5-2, pur passando due volte in vantaggio), il Cittadella di Gorini veniva sorpreso in casa dal Perugia (0-2). Segnali che non vanno trascurati: gli emiliani sono stati sconfitti 4 volte nelle ultime 5 uscite (raccogliendo solo la vittoria prestigiosa sul Pisa che in trasferta, dal ritorno di D’Angelo non aveva mai perso) mentre i veneti nello stesso lasso di partite hanno raccolto solo 5 punti, rallentando di molto rispetto al passo formidabile che avevano tenuto a inizio 2023, quando si erano cavati dai guai vissuti a fine 2022. Sarà anche il confronto fra i due giocatori più prolifici di quelli acquistati a gennaio in B. Nel Modena, al centro dell’attacco ci sarà ancora Strizzolo che coi canarini ha messo a segno già 5 gol (che si sommano ai 3 realizzati nel Perugia durante il girone d’andata). Ancora più sorprendente l’exploit di Crociata, che da gennaio, giostrando da trequartista nel Cittadella, ha segnato 6 reti, quasi sempre grandi gol, lo stupore deriva dal fatto che Crociata, di proprietà Empoli, a inizio stagione era in prestito al Sudtirol, dove dall’avvento di Bisoli faticava parecchio a trovare spazio. Modena che recupera Diaw, Ionita e Ferrarini ma partiranno tutti e tre dalla panchina. Restano invece assenti due dei più interessanti giovani della B, entrambi classe 2002: il difensore Cittadini (proprietà Atalanta, piace molto a al ct Mancini) e l’attaccante Bonfanti (del Modena): molto probabilmente fra qualche mese saranno entrambi in A. Nel Cittadella, non figurano fra i 22 convocati Ambrosino e Felicioli (problemi muscolari), oltre a Ciriello.