Serie B, Perugia-Reggina 1-3: Inzaghi rialza la testa, Palermo staccato

La Reggina rialza la testa dopo quattro sconfitte consecutive. Nel match valevole per la 31ª giornata di Serie B, la squadra di Filippo Inzaghi si è infatti imposta in trasferta contro il Perugia con il risultato finale di 3-1. Il match è iniziato in salita per gli ospiti: dopo 24' Di Serio ha sbloccato il punteggio per i padroni di casa. Il vantaggio dura solo 12': sul finale del primo tempo a pareggiare i conti ci pensa Hernani. Nella seconda frazione di gara serve l'autogol di Gori al 47' per portare la Reggina in vantaggio prima della rete finale di Canotto all'82'. Vittoria di fondamentale importanza per la squadra di Inzaghi: i 3 punti conquistati oggi consentono infatti alla sua formazione di portarsi a +3 sul Palermo, appena fuori dalla zona Play Off.