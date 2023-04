Serie B: Genoa fermato dal Como, Frosinone ok, il Bari batte il Sudtirol

La Serie B non si ferma a Pasquetta. Ad aprire il pomeriggio ci ha pensato il match tra Benevento e Spal, terminato con il risultato di 3-1 per gli ospiti con i gol di Prati, Celia e Moncini. Negli altri match valevoli per la 32ª giornata del campionato cadetto non sono mancati i gol e le emozioni. La capolista Frosinone non sbaglia e torna al successo dopo tre partite vincendo 2-0 contro l'Ascoli: decisive le reti di Lucioni, che per colpire di testa si apre la faccia, e Mulattieri. Subito dietro di loro il Genoa di Gilardino non riesce ad ottenere la quinta vittoria consecutiva contro il Como: dopo essere andati sul 2-0 con l'ex Roma Strootman e Coda, Cutrone e Mancuso all'88' portano il risultato finale in parità. Il Bari si impone all'ultimo minuto contro il Südtirol, decisivo il gol di Morachioli al 93'.