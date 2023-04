Serie B, Palermo-Cosenza 0-0: al Barbera termina a reti inviolate

PALERMO - Palermo e Cosenza portano a casa un punto per uno nel pari a reti inviolate del Barbera. I siciliani salgono al nono posto in solitaria a quota 43 punti, staccando il Modena che aveva vinto a Perugia. Punto d'oro in ottica salvezza per i calabresi di Viali: il Cosenza aggancia a quota 36 punti Venezia e Cittadella al sedicesimo posto.