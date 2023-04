Modena-Parma 1-1: Diaw beffa Buffon, risponde Benedyczak

MODENA - Termina in perfetta parità il derby emiliano tra Modena e Parma che apre il 33° turno di Serie B. Un punto a testa per Tesser e Pecchia con i canarini che salgono a quota 43, restano a ridosso della zona playoff e a 5 lunghezze di distanza dai ducali che salgono a 48 punti al fianco della Reggina in quinta posizione. Gara decisa nel giro di un minuto con il vantaggio dei padroni di casa firmato Diaw al quale risponde pochi attimi dopo Benedyczak.

Modena-Parma: la cronaca

Al 7' la prima occasione per i padroni di casa con Diaw che anticipa Buffon in uscita con la palla che attraversa tutto lo specchio della porta senza entrare in rete. Al 14' i canarini passano: angolo di Tremolada e girata di Diaw sul primo palo che trova impreparato l'ex portiere della Juventus. Passa poco più di un minuto e gli ospiti rimettono tutto in equilibrio con Benedyczak che approfitta di una palla in area di rigore per spedire un bolide sotto la traversa. Alla mezz'ora i crociati colpiscono anche un palo con Estevez, ma all'intervallo è parità. Nella ripresa gli uomini di Pecchia ci provano con maggiore insistenza rispetto alal formazione di Tesser, ma i vari tentativi di Coulibaly, Vazquez, Mihaila e Bonny non bucano la porta di Gagno. Il derby si chiude 1-1, un punto a testa per Modena e Parma.