Ternana-Pisa, fra salvezza e playoff

TORINO - La 33ª giornata di Serie B si chiude oggi col posticipo Ternana-Pisa, fischio d’inizio alle 16.15, entrambe hanno una sfida fondamentale per il conseguimento dei rispettivi traguardi. Gli umbri di Lucarelli sono a metà del guado, ufficialmente puntano alla salvezza ma in caso di vittoria potrebbero fare ancora un pensierino ai playoff, visto che dimezzerebbero lo svantaggio di 6 punti che hanno dal Pisa ottavo in classifica, cioé all'ultimo posto buono per disputare i playoff.. Intanto però c’è da mettere in sicurezza il campionato e vincendo oggi, sarebbe quasi fatta. Poi, da giugno, patron Bandecchi ha già annunciato che la squadra sarà rifondata perché in effetti il ciclo di quella Ternana che due stagioni fa saliva dalla C a suon di record, pare esaurito. In settimana, Lucarelli si è sottratto da ogni commento, scelta spiegata dopo il ko di Pasquetta a Brescia, dovuto, secondo il tecnico, al fatto che per giorni si fosse parlato d’altro e non di salvezza, che adesso dev’essere l’unica cosa nella testa dei giocatori, tant’è che lui tornerà a fare dichiarazioni quando il traguardo sarà raggiunto. Il Pisa invece, deve ancora conquistarli i playoff, anche se i risultati di questo turno sono stati favorevoli, soprattutto il ko del Palermo a Venezia offre la possibilità d’incrementare il vantaggio di 3 punti che i nerazzurri hanno sui siciliani, i primi fuori dalla zona playoff e i più temibili avversari per la conquista. degli spareggi promozione. La squadra di D’Angelo non attraversa un momento felicissimo. Nelle ultime due trasferte i toscani hanno perso a Cosenza e Modena, sembra che paghino il grande sforzo fatto dal ritorno a settembre di D’Angelo, autore di una prodigiosa rimonta, ereditando da Maran la squadra all’ultimo posto e portata in zona playoff, anche fino al 5° posto. Tuttavia, i mezzi per disputare gli spareggi promozione non mancano e non è un risultato da poco aver ribaltato una situazione che dopo le prime 6 giornate era pesantissima, non era scontato che ciò accadesse. Oggi D’Angelo potrebbe cambiare qualcosa e inserire in mediana Zuelli, giunto a gennaio dalla Juve Next Gen, ex Chievo: nello 0-0 di Pasquetta in casa col Cagliari, il ragazzo era subentrato nel finale e aveva ben impressionato, meriterebbe una chance dall’inizio. Top secret invece, lo schieramento della Ternana, con tutti gli effettivi a disposizione, possibile che Lucarelli cambi qualcosa perché il ko di Brescia brucia ancora anche se nel complesso, col ritorno del tecnico dopo la parentesi con Andreazzoli, la squadra ha raccolto molto meno di quanto ha prodotto. Ma comunque è più probabile vedere la difesa a tre.