Ternana, che rimonta! Pisa battuto 2-1, decidono Favilli e Falletti

Si chiude la trentatreesima giornata del campionato di Serie B . Tutte le gare disputate tra venerdì e sabato , all'appello mancava soltanto il match tra Ternana e Pisa . Un incontro che poteva voler dire tanto: i rossoverdi per mettere definitivamente al sicuro la categoria, i nerazzurri per migliorare il posizionamento in classifica. Alla fine a trionfare sono stati gli umbri per 2-1, un successo ottenuto in rimonta.

Serie B, Ternana-Pisa: la partita

Il match inizia in salita per i padroni di casa, con il Pisa che si porta subito in vantaggio: cross rasoterra di Beruatto, con un bel colpo d'esterno Moreo trafigge Iannarilli e sigla lo 0-1. Poco dopo la mezz'ora viene fischiato un calcio di rigore per la Ternana, con Nicolas che sembra aver atterrato Favilli. L'arbitro però rivede l'azione al Var decidendo di tornare sui suoi passi e annullare il tiro dal dischetto. Nella ripresa, col passare dei minuti, cresce il forcing della Ternana, che al 22' sfiora il pari: Nicolas fuori dai pali, Favilli può insaccare ma scivola e perde il tempo per battere a rete. Passano 5' e il gol dei rossoverdi arriva lo stesso: tocco di mano di Caracciolo in area di rigore, l'arbitro conecede dunque il tiro dagli 11 metri dopo aver controllato al monitor. Dal dischetto va Favilli che è implacabile e pareggia. Dopo altri 3', alla mezz'ora, la Ternana si porta anche in vantaggio. Agazzi riconquista la sfera, poi Palumbo che a sua volta serve Partipilo, palla in mezzo per Favilli che serve Falletti tutto solo ed è 2-1. Dunque Ternana che si porta a 43 punti all'undicesimo posto superando Como e Ascoli, Pisa che invece resta in ottava posizione a 46 punti.