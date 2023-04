Reggina, Inzaghi vuole riprendersi il -3

TORINO - La 34ª giornata di Serie B si apre stasera, fischio d’inizio alle 20.30, con l’anticipo Reggina-Brescia. E’ stata una settimana di passione per i calabresi. In primo grado, al Tribunale Federale Nazionale, il club amaranto è stato sanzionato con un -3 in classifica per aver saltato i pagamenti della scadenza di febbraio. Una penalizzazione che fa scendere la Reggina all’ottavo posto, l’ultimo buono per disputare i playoff. Ma come andrà a finire, sul campo e fuori, è tutto da stabilire. La Reggina farà ricorso in Appello ed è pronta ad andare anche al Collegio di Garanzia del Coni, la Cassazione della giustizia sportiva, per vedere riconosciute le proprie ragioni. Che sembrano fondate: la società non ha potuto pagare perché su ogni sua spesa decide un commissario del Tribunale di Reggio Calabria che stabilisce cosa pagare e cosa no. Questo avviene perché la Reggina ha aderito a una legge dello Stato della scorsa estate riservata alle società che hanno cambiato proprietà ed ereditano una pesante situazione debitoria su cui appunto decide il tribunale cittadino. Legge che il Coni stesso invita a utilizzare se le società ne hanno i requisiti. E, probabilmente, proprio il Coni scriverà la sentenza definitiva su un caso destinato a fare giurisprudenza. Reggina che, per le stesse ragioni, ha saltato anche la scadenza di metà marzo. Ma per questa stagione dovrebbe andare in scena solo il primo procedimento che, fra i vari gradi di giudizio, visti i tempi non celerissimi della giustizia sportiva, potrebbe protrarsi anche oltre il finale di stagione. L’ultima giornata è in programma il 19 maggio, i playoff dovrebbero iniziare il 26, probabile che si arrivi a uno slittamento, vista la posizione in classifica della Reggina. Intanto la squadra di Inzaghi sembra aver superato il momento no vissuto da inizio 2023, che finora aveva portato 9 sconfitte. Ora la squadra è in serie positiva da tre giornate in cui ha raccolto 7 punti. Dopo le vittorie di Perugia e sul Venezia, nell’ultimo turno è arrivato il pari in casa del Benevento ultimo. Ma attenzione al Brescia che ha soltanto due punti più dei campani, oggi sarebbe retrocesso ma è ancora in lizza per la salvezza, visto che i playout distano 2 punti e la la permanenza in B, 5. Pippo Inzaghi sembra aver trovato, nelle ultime uscite, un assetto più funzionale passando dal 4-3-3 al 3-5-2 con cui la squadra è più equilibrata e coperta. Sull’altro fronte invece, è assai complicato il compito che ha ereditato Gastaldello, subentrato alla guida di una squadra in caduta libera da mesi. Tuttavia, nelle ultime due giornate ha raccolto 4 punti (vittoria sulla Ternana e pareggio in casa della Spal) che hanno riacceso la speranza: nonostante il penultimo posto, la squadra ora almeno se la gioca.