Reggina-Brescia 1-2: Inzaghi ko, colpo salvezza per Gastaldello

REGGIO CALABRIA - Il 34° turno di Serie B si apre con il colpoaccio esterno del Brescia che passa per 2-1 al Granillo contro la Reggina. Tre punti d'oro in chiave salvezza per gli uomini di Gastaldello, grazie alle reti di Mangraviti e Rodriguez, contro gli amaranto di Inzaghi ai quali non basta la rete di Bouah. Dopo la penalizzazione di 3 punti non arriva la reazione sul campo dei calabresi che ora dovranno lottare per mantenere un posto nei palyoff per la Serie A.

Reggina-Brescia: la cronaca

Parte meglio la formazione ospite che all'11' passa da calcio piazzato: schema da corner con Labojko che serve Jallow al limite, palla nel mezzo e girata sotto porta di Mangraviti per il vantaggio delle rondinelle. La reazione dei padroni di casa è troppo timida e fino all'intervallo non arrivano grandi pericoli dalle parti di Andrenacci, anzi la grande chance è per il raddoppio bresciano, ma Ayé non punge a tu per tu con Colombi. Nella ripresa la difesa lombarda resiste e al 71', ancora su corner, arriva il radoppio degli ospiti: cross per la testa di Bisoli che prolunga sul secondo palo dove Pablo Rodriguez può realizzare il più facile dei gol. Il doppio vantaggio dura però solo 3' con la formazione di Inzaghi che con Bouah, ancora su calcio d'angolo, accorcia riaccendendo le speranze del Granillo. Nel finale il forcing amaranto non trova però fortuna, sale il nervosismo con un rosso per parte a Pierozzi e Ndoj, e al triplice fischio è festa Brescia che in attesa delle altre si porta al quartulimo posto, in zona playout, a -2 dalla salvezza diretta.