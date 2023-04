Bari, rimonta a Pisa: il sogno Serie A continua. Poker Venezia da salvezza

Il Bari rimonta il Pisa, poker Venezia

Vibrante il match tra Pisa e Bari, con i biancorossi che vincono al 90' dopo essere andati inizialmente in svantaggio. Nerazzurri in 10 uomini fin dal 13' del primo tempo per il cartellino rosso diretto rifilato a Nagy per fallo su Cheddira, ma i toscani sono avanti nel risultato già al 18' con un calcio di rigore messo a segno da Torregrossa. Passano altri 18' e stavolta a trovare il gol è il Bari, con Esposito: l'attaccante scuola Inter torna titolare e segna di testa, trafiggendo Nicolas. Nella ripresa finale incandescente: check al Var per un presunto tocco di mano di Caracciolo, l'arbitro dopo aver rivisto l'azione al monitor concede il calcio di rigore ai biancorossi. Un rigore con tante polemiche annesse, per un tocco proprio del direttore di gara durante l'azione che ha condotto al fallo, col fischietto che non ha però interrotto l'azione. Dal dischetto Antenucci, che calcia sotto l'incrocio dei pali segnando il nono gol stagionale ma soprattutto la rete del definitivo 1-2. Il capitano del Pisa, Caracciolo, ha chiesto spiegazioni all'arbitro che alla fine della discussione ha estratto per lui il cartellino rosso. Bari che con questi 3 punti sale a 60 punti e consolida il terzo posto in classifica, a -6 dal Genoa secondo e a -8 dal Frosinone primo. Pisa che invece resta settimo a 46 punti insieme alla Reggina.

Non c'è storia nell'altro incontro di giornata, quello tra Ternana e Venezia. Gli arancioneroverdi indirizzano subito la sfida con tre reti nella prima frazione di gioco: in gol Carboni, Pohjanpalo e Ellertsson. Nella ripresa a chiudere i conti ci pensa Cerysev, gol della bandiera della Ternana a 12' dalla fine grazie a Capanni. Venezia che quindi aggancia a 42 punti il Como e allontana le zone bassissime della graduatoria, mentre i rossoverdi restano a 43 punti.