Serie B, il Palermo pareggia 1-1 a Como: Cerri risponde a Buttaro

Il Palermo ottiene il secondo pareggio consecutivo in campionato. Nel match valevole per la 35ª giornata di Serie B contro il Como la squadra di Corini non è riuscita a portare a casa i tre punti e ad entrare momentaneamente nella zona playoff della classifica. La partita si è infatti chiusa sul risultato di 1-1. Il successo ormai manca dal 17 marzo, quando i rosanero si imposero per 5-2 sul Modena. Per quanto riguarda la formazione di Longo, invece, si tratta della quarta partita consecutiva con un solo punto portato a casa.