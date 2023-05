Pohjanpalo pazzesco! Poker nel 5-0 del Venezia al Modena

VENEZIA - Il Venezia sigla il 3° successo consecutivo battendo nettamente in casa il Modena per 5-0 nel segno di un leggendario Joel Pohjanpalo e torna a sperare nella corsa Playoffs. L'attaccante finlandese è stato l'incubo del Modena realizzano 4 gol portandolo in testa alla classifica marcatori di Serie B insieme a Gianluca Lapdula a quota 17 gol. L'ex Bayer Leverkusen ha aperto le marcature al 32' su cross di Candela bruciando il diretto marcatore con un bel diagonale. Nel secondo tempo il finlandese si scatena: doppietta al 54' a porta vuota su assist di Johnsen, tripletta al 74' nata su lancio perfetto di Tessmann con Pohjanpalo che elude l'uscita di Gagno con un pallonetto clamoroso. Infine ecco il poker arrivato dal dischetto al 78'. La "manita" la realizza Zampano all'81' per un successo vale il sorpasso dei lagunari nei confronti dei gialloblù all'11° posto: 45 punti a 44 a -1 dal 8° posto (ultimo utile per accedere ai Playoffs).