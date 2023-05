Cagliari, Ranieri dà l'assalto al 4° posto

TORINO - La 36ª giornata di Serie B si apre stasera con l’anticipo Perugia-Cagliari, fischio d’inizio alle 20.30. Sarà un incrocio molto delicato per entrambe. Il Perugia sembra avere il fiatone alla volata per la salvezza: sabato scorso, l’1-1 in casa della Spal ha lasciato qualche rimpianto per le due traverse colpite dagli umbri; prima, era arrivato lo 0-0 in casa nello scontro diretto col Cosenza, quello che permette ai lupi calabresi di essere due punti sopra gli umbri, cioè in zona playout, mentre il Perugia oggi sarebbe retrocesso assieme a Spal e Benevento. Il tecnico Castori dunque, stasera deve fare l’impresa, visto che i 3 punti mancano dal 18 marzo, quando il Perugia sbancò Cittadella. Sull’altro fronte, il Cagliari di Ranieri che per le tre giornate ancora da disputare ha un obiettivo, centrare il 4° posto che permette di saltare il turno preliminare dei playoff e d’iniziarli dalle semifinali. Un piazzamento che se lo giocano tre squadre. La classifica dice Sudtirol 54, Parma e Cagliari 51, coi sardi che ieri hanno agganciato gli emiliani colpiti da un -1 in classifica col patteggiamento per i pagamentI ritardatI di marzo. Ai playoff, che scatteranno il 25 maggio, già si considera da più parti il Cagliari come la favorita. Senza mettere in dubbio il potenziale dei sardi, per aggiudicarsi il terzo biglietto per la A, il Cagliari dovrà dare qualcosa di più. Nell’ultimo turno, la preziosa vittoria sulla Ternana (col tocco di Ranieri che all’intervallo ne ha cambiati 4, portando a casa una partita rognosissima), ha fatto dimenticare il precedente ko in casa del Parma che in effetti ai playoff potrebbe avere qualcosa di più dei sardi, senza dimenticarsi del Bari che ha già in tasca il 3° posto (col quale si va in A con 4 0-0). Intanto però, non si può fallire la gara del Curi. Ranieri ritrova Azzi, prezioso esterno sinistro, che ha scontato la squalifica e ha recuperato il fondamentale Mancosu, disponibile anche Pavoletti, da capire se entrambi potranno partire dall’inizio. Fermati dal Giudice, Dossena in difesa (un ex degli umbri) e Rog in mezzo. Nel Perugia, squalificato Di Serio, out Vulikic, può farcela Capezzi.