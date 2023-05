Cagliari, manita al Perugia: eurogol Mancosu, Ranieri 4°

Perugia-Cagliari 0-5: eurogol Mancosu

Dopo 4’ buco clamoroso della difesa umbra su cross dalla sinistra, Lapadula a porta spalancata non perdona e sblocca il match per gli ospiti. Al 20’ ancora uno svarione della difesa di Castori con Prelec che raccoglie e spara centrando in pieno il palo. Alla mezz’ora il raddoppio sardo arriva: traversone di Azzi dalla sinistra che Zappa non devia ma è utile per spiazzare Gori che vede la palla battere sul palo ed entrare in rete. Al 44’ cala anche il tris la formazione ospite e il gol di Mancosu è meraviglioso: il mediano rossoblù vede Gori fuori dai pali e da centrocampo trova un pallonetto di 50 metri che si infila sotto la traversa. Ad inizio rirpresa lo spartito non cambia e al 49’ Kourfalidis riceve al limite dell’area sparando un missile sotto l’incrocio per il poker Cagliari.