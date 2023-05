Il Brescia va a Parma per salvarsi

TORINO - La 36ª giornata di Serie B si chiude oggi, fischio d’inizio alle 16.15, col posticipo Parma-Brescia, sfida che ricorda i bei tempi che furono di entrambi i club, oggi un incrocio fra playoff e salvezza. Pur venendo dal 2-2 in casa del Benevento ultimo, nelle ultime giornate il Parma di Pecchia e Buffon ha trovato quella continuità che è mancata nel resto della stagione: è in serie positiva da cinque partite con una sola sconfitta nelle ultime otto uscite, numeri che pongono gli emiliani come la possibile favorita ai playoff che scatteranno a fine mese. In settimana è arrivato il previsto -1 di penalizzazione in classifica per aver saldato in ritardo, a causa di un disguido, la scadenza Irpef di febbraio, pena dimezzata per il patteggiamento adottato. Ma in classifica non cambia granché, il Parma si gioca con Sudtirol e Cagliari la conquista del 4° posto, che permette di saltare il turno preliminare dei playoff e di scendere in campo dalle semifinali, giocando in casa la gara di ritorno. E oggi, prima della partita, il Parma festeggerà il trentennale della conquista della Coppa delle Coppe, presenti i protagonisti di quell’impresa compiuto nel vecchio stadio di Wembley, fra cui il colombiano Asprilla e il tecnico Scala. Sull’altro fronte il Brescia di Gastaldello, che fino a un mese fa sembrava destinato alla C ma che ora sembra potersi salvare, visto il passo che sta tenendo: 10 punti nelle ultime 4 uscite, passando dal penultimo al sest’ultimo posto, ma adesso in zona playout dopo i risultati di ieri. Saranno circa tremila i tifosi bresciani al Tardini, le Rondinelle nelle ultime tre trasferte a Parma hanno vinto due volte. Non recuperano Listkowski e Olzer, out anche Papetti e Pace ma rientrano dalla squalifica Rodriguez e Ndoj. Nel Parma invece, il Giudice Sportivo ha fermato Cobbaut in difesa, ballottaggio fra Balogh e Circati per sostituirlo. Pecchia, che non dispone di un centravanti di peso (l’unica pecca dell’organico), confermerà Vazquez falso nueve, l’argentino sta facendo una grande annata, in qualsiasi zona del campo venga impiegato. All’esito della partita, sono legate anche le sorti del Benevento, ieri sconfitto a Cittadella: se il Brescia non perde, i campani sono retrocessi in C.