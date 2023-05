Benevento e Spal in C, il Cagliari rimonta il Palermo, Reggina ko a Bari

Emozionante a dir poco il trentasettesimo turno di campionato in Serie B . Se i due posti per la promozione diretta sono già stati assegnati a Frosinone e Genoa , ancora tutto in discussione per playout e playoff. Arrivano invece due verdetti importanti in merito alle retrocessioni: Spal e Benevento sono matematicamente in Serie C. Nessuna squadra si è risparmiata, dando vita a una giornata ricca di gol e capovolgimenti di fronte.

Reggina, penalizzazione ridotta

Serie B, trentasettesimo turno

Vittoria in rimonta del Cagliari contro il Palermo. In Sardegna i rosanero si portano avanti con Segre al 16', ma 9' più tardi arriva il pari di Deiola. Nella ripresa la squadra di Corini resta in 10 per l'espulsione di Marconi, e pochi minuti più tardi arriva il gol del solito Lapadula che consente a Ranieri e ai suoi di portare 3 punti preziosi a casa. Con questo successo il Cagliari consolida il quinto posto a 57 punti. Stessi punti anche per il Parma, vittorioso di misura in casa della Spal col rigore trasformato da Vazquez a un quarto d'ora dal termine. Ko pesante per gli uomini di Oddo, che sono matematicamenre retrocessi in Serie C, con i tifosi che hanno duramente contestato la squadra fin dal momento dello svantaggio. Spal a 35 punti esattamente come il Benevento, anchesso aritmeticamente retrocesso: i giallorossi sonon riusciti a vincere per 2-1 in casa contro il Modena (sotto per la rete di Diaw, rimonta firmata Ciano e Foulon) ma i 3 punti non sono bastati. Ternana ancora sconfitta: a vincere è il Como per 3-1. Tanti gol ed emozioni anche in Venezia-Perugia: padroni di casa avanti di tre reti con Pierini, Carboni ed Ellertsson. Gli umbri la riaprono con Luperini e il rigore di Casasola, ma non riescono ad andare oltre il 3-2. A rischio retrocessione dunque anche il Perugia, fermo in terzultima posizione a 36 punti e che nell'ultima di campionato dovrà fare a meno proprio di Casasola, espulso nel finale di Venezia. Infine 1-1 in Brescia-Pisa, Ascoli-Cosenza e Sudtirol-Cittadella. Manca all'appello Frosinone-Genoa, in campo dalle 16.15.