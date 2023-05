Genoa-Criscito, non sarà un addio: un nuovo ruolo nelle giovanili

GENOVA - Nel giorno della seduta a porte aperte ai tifosi, ieri pomeriggio c’era un giocatore al Signorini di Pegli che correva solitario sul campo. Il suo obiettivo è quello di recuperare per la gara di venerdì sera, perché vuole essere presente. Il polpaccio però non gli dà tregua ma Mimmo Criscito non vuole chiudere la carriera salutando in abiti “civili”. No, lui vuole godersi ancora una volta, anche per pochi minuti, il boato della Nord direttamente dal prato con indosso quella maglia che lo vide esordire il 7 giugno del 2003 appena sedicenne. Anche in quella occasione era Serie B ma ben diversa da quella attuale: quel Genoa pur vincendo stava retrocedendo in Serie C, poi si salvò in seguito all’allargamento della B per il caso Catania, ma per Criscito fu una partita speciale. Così come sarà quella di venerdì. E’ tornato al Grifone dal Canada proprio per chiudere un ciclo e per cancellare quanto accadde lo scorso anno, il rigore sbagliato contro la Sampdoria, la retrocessione in B e l’addio, non per scelta propria, lontano, lontanissimo fino a Toronto. Ma al cuore non si comanda e poi c’era un lavoro da finire. Così a dicembre era già al Signorini ad allenarsi per poi ritrovarlo titolare da gennaio in poi, con lo stipendio al minimo sindacale, solo per amore del Genoa, amore immortalato su instagram pubblicando alcuni giorni fa un collage di sue foto da quel 2003 al 2023 con la didascalia “Since 2003”