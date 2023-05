Parma, Cagliari e Palermo allo sprint per la A

TORINO - La 38ª e ultima giornata di Serie B va in scena stasera in contemporanea, fischio d’inizio alle 20.30. Già definitive le prime tre posizioni. Il campionato l'ha già vinto il Frosinone, reduce da tre vittorie di fila, gioca in casa della Ternana che viene da quattro ko consecutivi ma che non le hanno impedito di raggiungere, virtualmente, la salvezza. Nella peggiore delle ipotesi, gli umbri potrebbero essere superati dal Cittadella e raggiunti in classifica dal Cosenza. Coi calabresi la Ternana è in parità negli scontri diretti ma ha un margine più che rassicurante nella differenza reti: -14 contro -22. In caso di arrivo a pari punti fra umbri, veneti e calabresi, la classifica avulsa dice Ternana e Cittadella 5 punti, Cosenza 4. Al secondo posto c’è il Genoa che chiude la stagione a Marassi col Bari, certo della terza piazza: Ferraris praticamente esaurito, i tifosi rossoblù festeggeranno il ritorno in A della squadra e al termine della gara si esibiranno, con un folkloristico corteo per la città, nel “funerale” dei rivali della Sampdoria, appena retrocessi in B (l’iscrizione nella seconda serie dei blucerchiati, per problemi societari non è certa, nel caso, la squadra sconfitta ai playout non retrocederà e sarà riammessa in B). C’è invece bagarre per la conquista del quarto posto che permette di saltare il turno preliminare dei playoff: il Sudtirol di Bisoli lo difende con un punto di vantaggio su Parma e Cagliari. Gli altoatesini saranno di scena a Modena, coi canarini che non hanno più nulla da chiedere al campionato. Il Parma di Pecchia invece, ha una partitona, ospitando in casa il Venezia: la squadra di Vanoli è la più in forma del campionato (13 punti nelle ultime 5 uscite) ed è in lizza per la conquista di un posto ai playoff (sono settimi). Ma anche il Parma ha trovato una buona continuità: non perde da sette partite nelle quali ha conquistato 17 punti. Per il Cagliari di Ranieri, a pari punti del Parma, c’è la trasferta in casa del Cosenza di Viali, coi lupi silani che solo con un successo si salverebbero direttamente ma allo stesso tempo devono sperare in una caduta del Cittadella in casa col Como (i lariani hanno qualche piccola possibilità di agganciare ancora la zona playoff che dista due punti). Dopo il penultimo turno sono già retrocesse Benevento e Spal che stasera affrontano, rispettivamente, il Perugia e il Pisa in trasferta. Per gli umbri di Castori, ultimissima chiamata per sperare di agganciare i playout: se battono il Benevento devono sperare che il Brescia cada a Palermo, coi siciliani del bresciano Corini che solo con tre punti sono certi di disputare i playoff. Il Pisa invece, a un punto dalla zona playoff, vincendo ha qualche possibilità di disputarli. Stesso discorso per Reggina ed Ascoli che si affrontano al Granillo: hanno gli stessi punti del Pisa, chi vince potrebbe ancora agganciare l’ottavo posto, l’ultimo buono per disputare i playoff.