Diretta Palermo-Brescia ore 20.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

PALERMO - Sarano più di trentamila a spingere il Palermo verso i playoff in una serata per cuori forti. I rosanero sanno che devono vincere per mantenere l'ottavo posto playoff (o addirittura migliorarlo), ma sono anche consapevoli che non sarà semplice perché di fronte c'è un Brescia che non può perdere. Scherzo del destino ha voluto che Corini si giocasse questo "thriller" contro una squadra a cui è fortemente legato. "Penso che una persona abbia un’anima, vive di sentimenti ed emozioni che restano a prescindere – dice Corini -. Poi ci sono responsabilità, sono un professionista, ho un obiettivo ben chiaro che è far rendere al meglio la mia squadra". Sarà un derby del cuore per lui, ma anche una rivincita per i tifosi che sognano quei playoff che 5 anni fa gli furono tolti per le beghe societarie che poi portarono al fallimento del vecchio club.