Playoff Serie B, in sei vanno a caccia della promozione

Per molti, ma non per tutti. Non è ancora tempo di vacanze per 6 squadre di B impegnate tra play off e play out. Giovedi verrà azionato il frullatore della post season con il play out: Cosenza-Brescia sarà il primo atto, per il ritorno al Rigamonti bisognerà aspettare l’1 giugno. Le squadre hanno chiuso la regular season a pari punti e quindi le Rondinelle, quint'ultime grazie agli scontri diretti (1-1 e 2-1), avranno sì il vantaggio del ritorno in casa, ma non potranno salvarsi con due pareggi, nel qual caso si giocheranno supplementari e rigori. Per i calabresi è il secondo play out consecutivo, dopo quello vinto la scorsa stagione con il Vicenza dove sfruttarono la possibilità di giocare il ritorno al "San Vito-Marulla" vincendo 2-0 dopo aver perso 1-0 al "Menti". Per il Brescia, primatista di play off con ben 6 partecipazioni dal 2008, sarà il 1° play out. Per entrambe è già questa una mezza vittoria. A 7 giornate dalla fine gli uomini di Gastaldello erano ultimi, a -6 dallo spareggio. Quelli di Viali chiudevano la classifica a 10 turni dal termine. Ora si giocheranno il tutto per tutto. I biancoazzurri hanno ripreso per i capelli il play out con una rimonta clamorosa a Palermo (2-2 dopo essere andati al riposo sotto di 2 gol) e nelle ultime 7 giornate hanno ottenuto 12 punti, ma senza mai vincere nelle ultime 3. I rossoblù calabresi, sconfitti al Rigamonti l’1 maggio, nelle ultime 7 gare di punti ne hanno incamerati solo 5 e non vincono dal 1 aprile. Gastaldello è convinto che i suoi possano fare anche meglio: «Questa squadra a volte mi fa inc... perchè ha grandi qualità che mette in mostra solo quando è nei momenti più difficili». Viali: «Due mesi fa sembravamo spacciati. Aver giocato a testa alta col Cagliari mi fa ben sperare per la doppia sfida col Brescia».