Playoff Serie B: Sudtirol in semifinale. Casiraghi beffa Inzaghi e la Reggina

Sudtirol-Reggina, la partita

Primi 10' con botta e risposta: chance al 6' per la Reggina con Majer, che ha tentato il tiro potente da fuori su cui però Peluzzi mette una pezza. Passano 3' e arriva la risposta del Sudtirol con un doppio tentativo targato Odogwu, bravo Loiacono a frapporsi. La prima frazione non regala un ritmo altisonante, ma tra le due compagini quella nettamente più in palla è la Reggina, che ci prova con Di Chiara ed Hernani in rapida successione non trovando però la via del gol. Nella ripresa la musica non cambia, con la squadra di Inzaghi che colpisce un palo con Canotto. Il forcing degli amaranto prosegue, ma la produzione offensiva non si concretizza in gol. Cinico, a dir poco, il Sudtirol, che dopo una partita per lo più di sofferenza a 60 secondi dal novantesimo trova la rete del vantaggio e della qualificazione grazie a Casiraghi. Dopo la crisi di risultati in campionato, con un solo successo nelle ultime 8 gare di regular season, il Sudtirol trova la vittoria: in semifinale, ad attenderlo, il Bari di Michele Mignani.