Diretta Cagliari-Venezia ore 20:30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

CAGLIARI - Il Cagliari ospita all'Unipol Domus il Venezia nel match valido per i quarti di finale dei playoff di Serie B. Essendo gara unica, i sardi hanno il vantaggio di avere due risultati su tre: infatti alla squadra di Ranieri basterebbe anche un pari per volare in semifinale contro il Parma, in virtù di un miglior piazzamento in classifica nei confronti del Venezia. Durante la regular season, il Cagliari ha chiuso al quinto posto con ben undici punti di vantaggio nei confronti dei lagunari ottavi, costretti a vincere per ottenere il pass per la semifinale.