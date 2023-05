Playoff Serie B, il Sudtirol vince in extremis: Bari beffato da Rover

La prima sfida valevole per le semifinali dei Playoff di Serie B si conclude con la vittoria per 1-0 del Sudtirol contro il Bari . La squadra di Bisoli ha ospitato la formazione di Mignani nel match d'andata imponendosi con un gol al 92' di Rover dopo una partita equilibrata: il ritorno si giocherà in casa degli avversari, al San Nicola , venerdì 2 giugno. Dall'altro lato, domani all' Unipol Domus si affronteranno il Cagliari di Ranieri e il Parma di Pecchia .

Sudtirol-Bari, la partita

Nelle prime battute è il Bari a mantenere maggiormente il possesso del pallone e il controllo della sfida. Nonostante l'iniziale supremazia dal punto di vista del gioco, nella seconda parte del primo tempo la sfida torna equilibrata con il Sudtirol che prova ad avvicinarsi alla porta avversaria senza successo. Al 33' Antenucci va vicino al gol per gli ospiti: il tiro, indirizzato sulla sinistra, viene parato da Poluzzi. Nella seconda frazione di gara il Sudtirol recrimina per un calcio di rigore al 65', non convalidato dal Var. Dopo qualche minuto arriva l'occasione più nitida: al 75' Casiraghi effettua una sponda perfetta in area per Mazzocchi, che però spedisce fuori di poco quello che era un rigore in movimento. Quando la sfida sembrava chiudersi sullo 0-0, ecco il gol di Rover al 92' su assist di Casiraghi che fissa il punteggio sull'1-0 finale.