Playoff Serie B, Cagliari-Parma pazzesco: da 0-2 a 3-2, Luvumbo supereroe!

Cagliari-Parma 3-2, tabellino e statistiche

Cagliari-Parma 3-2, la partita

Cagliari subito in avanti ma alla prima occasione gli ospiti vanno a segno: Coulibaly serve fuori area Sohm che di prima serve il taglio di Benedyczak gelido davanti a Radunovic per la rete dell'1-0 al 9'. Al 26' un'altra ripartenza degli emiliani è fatale per i sardi: Estevez conduce per vie centrali, serve sulla sinistra Sohm che sterza "alla Milito" e fa partire un potente tiro sul primo palo per il 2-0. Ad inizio ripresa Pecchia sostituisce Buffon mentre Ranieri cambia Pavoletti con Luvumbo ed il Cagliari ribalta la partita. Al 68' cross di Nandez in mezzo all'area con Luvumbo che arriva prima di tutti segna al volo il gol del 2-1. Il Parma non è più in partita e Luvumbo diventa l'incubo degli emiliani: all'85' si procura il rigore trasformato da Lapadula (2-2) e poi all'89' realizza la rete del 3-2 dribblando due giocatori nell'area di rigore. Il match di ritorno andrà in scena al Tardini di Parma sabato 3 giugno (ore 20:30) con i rossoblù che hanno due risultati du tre.