Diretta Brescia-Cosenza ore 20.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Il Brescia riceve il Cosenza per la gara di ritorno del playout salvezza di Serie B. Le due squadre si affrontano la permanenza nel campionato cadetto. La partita di andata è terminata 1-0 per i calabresi con la rete decisiva realizzata da Nasti al 70' minuto di gioco. Entrambe le squadre hanno chiuso il campionato regolare con 40 punti all'attivo ma, per gli scontri diretti, il Brescia si è classificato al 16° posto mentre il Cosenza si è piazzato una posizione più giù.