Cosenza salvo, Brescia in C, ma in campo e sugli spalti succede di tutto

BRESCIA - Altalena di emozioni al Rigamonti nel ritorno dei playout di Serie B tra Brescia e Cosenza . Finisce 1-1 con Meroni che al 95' risponde al momentaneo vantaggio delle Rondinelle firmato da Bisoli regalando la salvezza ai calabresi e mandando in Serie C la squadra di Gastaldello . All'andata, infatti, era finita 1-0 per i ragazzi di Viali, vittoriosi grazie al guizzo di Nasti .

Incredibile al Rigamonti: Meroni risponde a Bisoli e condanna il Brescia

La prima vera occasione è dei padroni di casa: Listkowski lascia partire un bolide dalla distanza, Micai respinge e Rodriguez sulla ribattuta non riesce a mettere dentro mandando il pallone largo e sciupando così una ghiotta opportunità per portare avanti le Rondinelle. La squadra di Gastaldello spinge e poco dopo l'ora di gioca va ancora a centimetri dalla rete: Van de Looi tira col mancino dai 20 metri, l'estremo difensore calabrese è battuto ma a salvarlo è la traversa. Il gol è però nell'aria e arriva a 15' dalla fine: Rodriguez mette al centro per Bisoli che colpisce al volo di destro gonfiando la rete e facendo esplodere il Rigamonti. Il Cosenza non riesce ad alzare il proprio baricentro così il Brescia preme sull'acceleratore alla ricerca del gol che completerebbe la rimonta. All'87' c'è bisogno di un intervento prodigioso di Micai sul tiro da due passi di Bianchi per tenere a galla la squadra di Viali. Il quarto uomo alza il tabellone: 5 minuti di recupero. All'ultima azione, Meroni svetta più in alto di tutti mettendo alle spalle di Andrenacci il calcio di punizione dalla trequarti di Brescianini e regalando il gol salvezza al Cosenza.

Disordini nel finale: partita interrotta

Il pareggio dei calabresi condanna il Brescia. I tifosi di casa non la prendono bene e durante un attacco dei lombardi iniziano a lanciare fumogeni in campo costringendo il direttore di gara Davide Massa a fermare il gioco e sospendere il match. Mentre alcuni supporters di casa tentano l'invasione i calciatori corrono verso il tunnel degli spogliatoi in un parapiglia generale davvero incredibile. Seguono momenti quasi surreali, con le forze dell'ordine sul terreno di gioco intenti a far tornare l'ordine in modo da far riprendere il gioco. Dopo parecchi minuti di sospensione arriva il triplice fischio: il Cosenza è salvo, il Brescia in Serie C.