Bisoli e il Sudtirol sfidano i 50mila del San Nicola

TORINO - Stasera, fischio d’inizio dalle 20.30, Bari-Sudtirol, il ritorno della prima semifinale d’andata (domani, alla stessa ora, Parma-Cagliari, l’altra). In un San Nicola che darà una spinta unica per la B (previsti circa 50mila spettatori, dieci volte tanto quelli presenti all'andata), il tema della partita sarà: riuscirà il Sudtirol a stupire ancora e conquistarsi la finale dei playoff di B? Una settimana fa, nella gara d’andata al Druso di Bolzano, la squadra di Bisoli l’ha risolta nel finale, esattamente come era successo al turno preliminare: allora, contro la Reggina, l’aveva decisa Casiraghi (con la deviazione decisiva di Loiacono), lunedì il match winner è stato Rover, con un’azione orchestrata dai giocatori messi in campo nella ripresa da Bisoli. E non c’è dubbio che se gli altoatesini vanno al San Nicola con il vantaggio di giocare per due risultati su tre, molto lo si deve alle scelte del suo allenatore, da mesi osannato per il suo calcio pratico ed essenziale. O si potrebbe dire ridotto all’osso, visto che il Sudtirol è la squadra che fa meno possesso palla di tutta la B e gioca prevalentemente con un 4-4-2 cortissimo ma elastico, pronto al momento buono a trovare la zampata giusta, non necessariamente nel finale. Sull’altro fronte, all’andata il Bari ha deluso parecchio. Il tecnico Mignani aveva invitato i suoi a non giocare per il pareggio (per il regolamento, con 4 X i pugliesi che hanno chiuso al 3° posto sarebbero potuti andare in A), ma in campo i suoi lo hanno smentito, cercando di giocare una partita di controllo e senza mai pungere. Nel finale, hanno palesemente giocato per addormentare la gara, errore che non si può compiere in una semifinale d’andata. E infatti sul gol del Sudtirol, quel che più s’è addormentato è stato Mazzotta, il controllore di Rover. Inoltre Mignani è finito nel mirino della critica per non aver utilizzato Folorunsho (frenato nel 2023 da problemi fisici) ma anche Morachioli (la rivelazione del finale di stagione, prelevato a gennaio in C dal Renate) che da subentrato aveva deciso la sfida al Druso di campionato. Ma attenzione proprio ai precedenti. Sempre in campionato, il Suditrol ha giocato al San Nicola forse la miglior partite stagionale. Era il 12 novembre, gli altoatesini di Bisoli scendevano a Bari per giocare a viso aperto e dopo 37’ erano avanti di due reti, segnate da Tait (il capitano e leader della mediana, nato a Bolzano) e Odogwu (l’italo-nigeriano che sta stupendo tutti). Buon per il Bari che prima dell’intervallo l'infinito Di Cesare fece il 2-1. Nella ripresa il Suditirol ebbe la palla del clamoroso 1-3 ma incassò il 2-2 da Salcedo, a gennaio ceduto al Genoa, che indovinò una rete superlativa. Se oggi si dovesse replicare quel risultato però, a passare sarebbe il Sudtirol che a questo punto non va più considerato come la mina vagante dei playoff ma come una possibile candidata alla promozione in A. E se ciò avvenisse, sarebbe interessante capire dove gli altoatesini giocherebbero in casa, visto che il Druso, appena ristrutturato, non può essere ulteriormente ampliato per arrivare alla capienza necessaria per fare la A.