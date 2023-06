Diretta Bari-Sudtirol ore 20.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BARI - All'andata è finita 1-0 per il Sudtirol grazie alla rete di Rover al 92', al Bari servirà dunque una vittoria per ribaltare il risultato e guadagnare l'accesso alla finale: "Dobbiamo riuscire a fare un gol più di loro - ha spiegato Mignani alla vigilia - e preparare le gare in due o tre giorni non è semplicissimo, noi sappiamo quello che loro fanno e come loro proveranno a difendere. Dovremo essere bravi a sfruttare tutto ciò che possono concederci e fare un gol più di loro, stando attenti a non concedere campo o ripartenze". Due risultati su tre a disposizione per la squadra di Bisoli invece, che sogna il doppio salto dopo la storica promozione in Serie B dell'anno scorso: "Moralmente la squadra sta molto bene. Abbiamo giocato una buona gara d’andata, con grande dispendio di energie fisiche e mentali. Dobbiamo recuperare le nostre forze per poter continuare a sognare".