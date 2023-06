Serie B, Cagliari in finale playoff col Bari: eliminato il Parma di Buffon

Il Cagliari è in finale playoff contro il Bari per un posto nella prossima Serie A , eliminato invece il Parma . La formazione di Ranieri , dopo il 3-2 della gara di andata in Sardegna, è riuscita a difendere la vittoria della prima partita pareggiando 0-0 allo stadio Tardini e portando a casa la qualificazione in finale. Finisce il sogno promozione per la squadra di Pecchia e Buffon (che non ha giocato).

Parma-Cagliari, primo tempo senza reti

Il primo tempo della partita al Tardini è stato piuttosto equilibrato. La formazione di Ranieri però è quella che si è resa maggiormente pericolosa e ha avuto le occasioni migliori per sbloccare il risultato. Come al 35' minuto di gioco, quando con Lapadula ha trovato il gol che poi è stato annullato per fuorigioco. A pochi minuti dall'intervallo, poi, un intervento decisivo di Chichizola su Nandez.

Parma-Cagliari, gol annullato a Camara nella ripresa

Nella ripresa le cose non sono cambiate. Il Parma ha provato a fare la partita e a costruire azioni manovrate ma non ha trovato gli spazi giusti. Così, come nel primo tempo, è stato invece il Cagliari ad andare ancora vicino al gol: cross di Di Pardo, Luvumbo e Lapadula non hanno trovato la deviazione decisiva in mezzo all'area. Al 74', i padroni di casa sono andati in vantaggio con il gol di Bonny. L'urlo del Tardini è stato però strozzato dal Var: la palla non era entrata in porta e il gol è stato annullato. In Serie B la goal-line technology non c'è e il guardalinee aveva assegnato la rete. Il risultato è quindi rimasto sullo 0-0 e, nonostante i tentativi a testa bassa dei padroni di casa e la traversa colpita da Zanimacchia, non è cambia fino al fischio finale. Il Parma è fuori dai playoff, il Cagliari vola in finale contro il Bari.