Diretta Cagliari-Bari ore 20:30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

CAGLIARI - Tutto pronto all'Unipol Domus per la finale di andata dei play-off di Serie B che decreteranno chi tra Cagliari e Bari parteciperà al prossimo campionato di Serie A. La squadra di Claudio Ranieri arriva a questa sfida dopo aver eliminato il Venezia prima e il Parma poi grazie soprattutto alle prestazioni di Lapadula, autore di 24 gol tra regular season e play-off. Da avversario, Ranieri troverà Mignani e il suo Bari che hanno chiuso il campionato in terza posizione dietro a Frosinone e Genoa e in semifinale hanno eliminato il Sudtirol grazie proprio al miglior posizionamento in classifica rispetto alla squadra di Bisoli. Dopo aver perso la gara di andata di misura, al ritorno è bastato un gol di Benedetti per portare i pugliesi in finale.