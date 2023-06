Playoff Serie B, Cagliari-Bari: Antenucci al 96' risponde a Lapadula

CAGLIARI - Una finale di andata dei playoff di Serie B dalle mille emozioni con Cagliari e Bari che rimandano il verdetto per la promozione in A alla gara di ritorno del San Nicola chiudendo il match sull'1-1. Alla Sardegna Arena bastano 9’ a Lapadula per girare in rete un cross perfetto di Mancosu, colpo di testa in controtempo che non lascia scampo a Caprile. La risposta dei pugliesi non si fa attendere e al quarto d’ora è Zuzek a sprecare da calcio piazzato non riuscendo a segnare da pochi passi. Al 19’ è nuovamente pericolosa la squadra di casa con il colpo di testa di Deiola che si stampa sulla traversa, risponde Benedetti per i biancorossi con un destro dalla distanza al 29’ che esce di poco. La grande chance per il pari arriva al 39’ con Nandez che tocca di mano in area di rigore rossoblù, revisione Var e penalty: dal dischetto va Cheddira, ma si fa ipnotizzare da Radunovic che salva il risultato. L’attaccante marocchino ci prova nuovamente allo scadere del primo tempo, ma il suo colpo di testa esce di un soffio: 1-0 all’intervallo.