Jet Cam, Bari-Cagliari con la nuova telecamera speciale. Cos'è e cosa cambia

TORINO - Non resterà nella storia solo perché decreterà il nome della terza ultima squadra promossa in Serie A di questa stagione. No, la finale playoff di ritorno Bari-Cagliari sarà anche l'occasione per vedere la partita da una prospettiva inedita, grazie a una Jet Cam, nata da Sky in collaborazione con la Lega Serie B. Si tratta di una speciale telecamera installata su un drone che volerà parallelamente all'altezza dei giocatori, nella zona della pista di atletica del San Nicola. Per la prima volta, in un campionato professionistico, sarà quindi possibile seguire le azioni del match da un punto di vista simile a quella dei calciatori in campo, come in un videogioco, e con la qualità d'immagine del 4K.