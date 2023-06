Brescia, niente riammissione in B: la decisione del Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia del Coni, sezione controversie in tema di ammissione/iscrizione ai campionati, presidente l’avvocato Vincenzo Nunziata, ha considerato inammissibile il ricorso del Brescia contro Lega B, Figc e Reggina, come la stessa Figc chiedeva. Il club di Cellino voleva la riammissione in B, dopo che la domanda era stata bocciata. Ma la battaglia legale per la B, non solo del Brescia, potrà riprendere dopo il 30 giugno, quando la Covisoc stabilirà chi è dentro e chi è fuori dalla B. A rischio Lecco e Reggina, si preannuncia una lunga estate di ricorsi.