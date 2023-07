Riammissioni Serie B e C, Consiglio Figc anticipato al 24 luglio

Resta ancora un forte punto interrogativo per le squadre che andranno a comporre i prossimi campionati di Serie B e Serie C . I gradi di giudizio potrebbero far slittare le decisioni definitive fino alla fine di agosto.

Intanto, per provare ad anticipare la tabella di marcia, cambia la data il Consiglio Federale Figc in merito, tra le altre cose, alle riammissioni proprio in B e in C.

Consiglio Figc, riunione anticipata

In principio la riunione era prevista per il 28 luglio, ma in realtà si terrà 4 giorni prima, il 24, con inizio alle ore 11.30. "Tra gli argomenti all’ordine del giorno -si legge nel comunicato- oltre all’approvazione dei verbali delle riunioni del 26 giugno e del 7 luglio e alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti: informativa del segretario generale; approvazione del Bilancio Consuntivo 2022; domande di integrazione degli organici dei campionati di Serie B e Serie C 2023/2024; domande di integrazione dell’organico del campionato di Serie B Femminile 2023/2024; modifiche regolamentari; nomine di competenza; ratifica delibere di urgenza del presidente federale; varie ed eventuali". Sguardo vigile di Perugia, reduce dal successo del ricorso per la riammissione in B ai danni del Lecco al Collegio di Garanzia, nonché di Reggina e Brescia. Attivo pure il Foggia, che nelle scorse ore ha presentato la domanda di ripescaggio per il campionato cadetto. In attesa anche la Robur Siena per la Serie C.