Serie B, Balata e la Lega: "Format a 20 squadre. Tuteliamo il campionato"

La Serie B sta continuando a vivere la sua estate rovente e non solo sui campi delle varie preparazioni dei club, ma anche e soprattutto tra tribunali e situazioni burocratiche. Nelle ultime settimane tra i vari ricorsi dei club non ammessi (Lecco e Reggina), possibili ripescati (Brescia, Perugia, Spal e Benevento) e di chi spera (Foggia) si è arrivati a ridosso della sentenza del TAR , prevista per il 2 agosto, penultimo grado di giudizio prima dell'eventuale udienza al Consiglio di Stato (29 agosto).

Al momento è tutto bloccato con 18 squadre sicure di partecipare alla prossima stagione 2023-24, con la Sampdoria pronta a cominciare con una penalizzazione per i mancati pagamenti Irpef, ma dalla Lega filtra ottimismo circa l'inizio del campionato ma con un punto fondamentale sottolineato da Mauro Balata, presidente della B, all'Ansa: "La Lega Serie B con i club associati è determinata nel difendere il format a 20 squadre".

Serie B, format e nota della Lega

Di seguito la nota della Lega Serie B: "Pur non essendo portatrice di interessi coincidenti con le società che mercoledì si presenteranno davanti al Tar per ribadire che il campionato deve essere una competizione a 20 squadre poste tutte nelle stesse condizioni a tutela della competitività e della par condicio tra i club. La Lega di B vuole garantire ai tifosi e a tutti gli interessati una competizione onesta, leale e accattivante. L'unico nostro interesse è il rispetto delle regole che devono essere ispirate unicamente alla possibilità di esprimere compiutamente i valori dello sport. Un'alterazione del format, a seguito di eventuali ammissioni in sovrannumero, comporterebbe infatti un danno patrimoniale, e non, gravissimo per tutta l'associazione. Una costituzione in giudizio, quella della Lega B, che non manca però di sottolineare anche l'importanza della tutela della legalità, del merito sportivo e della legittimità in punto di fatto e di diritto dei provvedimenti posti a base della formazione del campionato, principi da sempre difesi dall'associazione guidata da Mauro Balata".