Lecco in Serie B, respinto il ricorso della Reggina: i verdetti del Tar

È arrivato il verdetto atteso con trepidazione sia dai club direttamente interessati sia dal Brescia e dal Perugia, terze parti interesati per la riammissione in serie cadetta.

Lecco in B, la sentenza del Tar del Lazio

Semaforo verde per il Lecco: "Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla l’atto impugnato. Respinge il ricorso incidentale. Spese compensate. Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2023 con l'intervento dei magistrati: Francesco Arzillo, Presidente, Estensore; Raffaello Scarpato, Referendario; Silvia Simone, Referendario".