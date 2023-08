Diretta Bari-Palermo ore 20:30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Serie B riparte. Il primo match del nuovo campionato cadetto metterà di fronte Bari e Palermo . La squadra di Mignani vuole provare a dare nuovamente l'assalto alla Serie A , dopo la clamorosa sconfitta in finale playoff contro il Cagliari di Claudio Ranieri arrivata nei minuti finali. Dall'altro lato, anche per la formazione di Corini l'obiettivo dichiarato è tornare nella massima serie italiana come dimostrato anche dal mercato messo in piedi dal City Football Group.

Sia il Bari che il Palermo, in ogni caso, scenderanno in campo con una grande voglia di riscatto dopo le sconfitte in Coppa Italia rispettivamente contro il Parma (0-3) e il Cagliari (1-2).

Dove vedere Bari-Palermo: diretta tv e streaming

La sfida che aprirà il nuovo campionato di Serie B tra Bari e Palermo è in programma alle 20:30 al San Nicola di Bari e sarà visibile in tv su Sky e DAZN. Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming sulle rispettive applicazioni SkyGo e DAZN.

Bari-Palermo, le probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Maiello, Edjouma; Menez; Diaw, Nasti. Allenatore: Mignani.

A disposizione: Frattali, Polverino, Perrotta, Matino, Kuzek, Pucino, Benali, Bellomo, Faggi, Lops, Sibilli, Scheidler, Morachioli.

Indisponibili: D'Errico.

Squalificati: nessuno.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi, Ceccaroni; Vasic, Stulac, Gomes; Insigne, Brunori, Di Mariano. Allenatore: Corini.

A disposizione: Desplanches, Nespola, Graves, Nedelcearu, Buttaro, Damiani, Saric, Segre, Valente, Mancuso, Soleri.

Indisponibili: Aurelio.

Squalificati: nessuno.

Arbitro: Maresca di Napoli. Assistenti: M. Scarpa-Ricci. Quarto uomo: Grasso. Var: Marini. Ass. Var: S. Longo.

