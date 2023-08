Venezia, tris al Como. Gioia Parma, la Reggiana di Nesta cade a Padova

Cittadella , Parma e Venezia vincono all'esordio stagionale in Serie B battendo rispettivamente con i finali di 1-0, 2-0 e 3-0 Reggiana , FeralpiSalò e Como .

Successi casalinghi che permettono di iniziare col piede giusto e condannano le dirimpettaie alle prime riflessioni del caso in merito a cosa migliorare in vista della seconda giornata di campionato.

Nesta ko all'esordio, al "Tombolato" Amatucci

Alessandro Nesta è uscito battuto alla prima stagionale in serie cadetta con la neo-promossa Reggiana. Decisivo un gol al 49’ del primo tempo di Amatucci su assit di Vita. Al 57’ il VAR ha revocato un calcio di rigore inizialmente concesso per presunto fallo di mano di Fiammozzi. Di Cigarini gli unici sussulti emiliani: insufficienti per evitare il ko.