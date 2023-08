Pirlo, ko in casa: il Pisa di Aquilani batte la Sampdoria

In classifica il Pisa, che deve ancora recuperare la sfida contro il Lecco, ottiene i primi tre punti e scavalca proprio la Sampdoria ferma ad un punto, reduce dalla vittoria di Terni ma su cui pesano i due punti di penalizzazione inflitti prima dell'inizio del campionato. Nella prossima giornata la squadra di Pirlo ospiterà il Venezia mentre il Pisa se la vedrà con il Parma.

Sampdoria-Pisa, la cronaca

Dopo 10 minuti ospiti già in vantaggio con Tramoni che sfrutta un clamoroso errore della retroguardia della Sampdoria e batte Stankovic in uscita. Pisa in vantaggio grazie ad uno dei suoi migliori elementi in rosa. La squadra di Pirlo prova a reagire ma i toscani tengono bene in campo e al 59° minuto arriva il raddoppio firmato dal giovane Arena al suo esordio in Serie B. La Samp si fa sotto e dieci minuti De Luca spreca una clamorosa occasione a tu per tu con Nicolas che compie un autentico miracolo. Sono le ultime emozioni della gara vinta dal Pisa: la Samp va ko alla prima in casa e resta ferma con un solo punto in classifica.