Catanzaro, vediamo se puoi sognAre

TORINO - Stasera, fischio d’inizio alle 20.30, il posticipo Catanzaro-Ternana chiude apparentemente la 2ª giornata, visto che si completerà in seguito,dopo che si conosceranno le ultime due partecipanti alla B, sentenza definitiva martedì 29 agosto al Consiglio di Stato. Si gioca al Via del Mare di Lecce perché il Catanzaro non è riuscito a chiudere per tempo le pratiche della messa a norma per la B dello stadio Ceravolo. Poco male, è solo questione di giorni visto che la tana dei calabresi sarà pronta per la sfida di mercoledì 30, quando sbarcherà lo Spezia. Stasera intanto, la squadra di Vivarini cerca conferme dopo il positivo 0-0 ottenuto nell’esordio di Cremona mentre la Ternana è reduce dal ko interno (1-2) con la Sampdoria. Una sfida che può dire molto sulle ambizioni dei calabresi. Nella scorsa stagione il Catanzaro ha dominato la C a suon di record e delle quattro neopromosse sembra quella più grado di compiere l’eventuale doppio salto dalla C alla A, un grande classico della Serie B. Dal mercato è appena arrivato il difensore sloveno Krajnc, tornato in Italia dopo un triennio in Germania, mentre poco prima dalla Samp era arrivata la punta Stoppa, prospetto che potrebbe essere sul punto di sbocciare.. Tuttavia, nonostante i non pochi arrivi, l’undici titolare non si discosta molto da quello che ha dominato nella scorsa annata il girone C della Lega Pro. Discorso opposto per la Ternana che vive giornate non semplici. Il club, passato da Bandecchi a Guidi, è in totale rifondazione. I big degli ultimi anni sono stati ceduti: Partipilo e Palumbo su tutti, ma anche bomber Donnarumma, passato proprio al Catanzaro. Dal mercato sono arrivati giovani prospetti tutti da scoprire ma, al momento, la squadra è una scommessa. Nella scorsa stagione le Fere si erano salvate con qualche affanno (e pensare che a inizio stagione avevano messo insieme 5 vittorie di fila ed erano andate sole in testa). In questa annata ci si chiede cosa si potrà ottenere da un pugno di promettenti ragazzini, più qualche elemento esperto (sono giunti Luperini, Labojko e Casasola). Ma la priorità societaria è tagliare i costi del monte ingaggi, per il campo si vedrà. Comunque, nella prima uscita, l’ultima Ternana di Lucarelli ha fatto la sua partita contro la più quotata Sampdoria e con un pizzico di fortuna in più, un punticino poteva anche portarlo a casa. Le parole di Lucarelli alla vigilia comunque, preannunciano un’annata complicata, l’allenatore non vuole illudere nessuno e mette in preventivo anche filotti di sconfitte. Stasera intanto, a Lecce capienza ridotta: potranno assistere alla gara non più di 1500 tifosi del Catanzaro e 300 della Ternana.