Lecco in Serie B: il Consiglio di Stato respinge il ricorso del Perugia

È questo quanto espresso dal Consiglio di Stato, riunitosi nella giornata di ieri e con la sentenza che è stata invece pubblicata nella mattinata di oggi.

Perugia, ricorso respinto: Lecco in Serie B

Il Consiglio di Stato ha confermato quanto già espresso precedentemente dal Tar del Lazio. "Secondo l’ordinamento giuridico statale, un termine perentorio non è un termine inderogabile in senso assoluto, essendo ammessa la rimessione in termini e/o la proroga del termine che dir si voglia, a fronte di situazioni eccezionali che rendono oggettivamente impossibile l’osservanza del termine (es. proroghe di termini previste con legge a fronte di eventi eccezionali, rimessione in termini per errore scusabile nel processo amministrativo).... Che vi fosse l’inesigibilità di altro comportamento da parte del Lecco Calcio è affermazione su cui si fonda la decisione del primo Giudice e che è ampiamente condivisa dal Collegio". Queste, dunque, le motivazioni alla base della decisione da parte del Consiglio di Stato: nonostante la perentorietà dei termini, il Lecco, viste le date estremamente ravvicinate tra playoff di Serie C ed iscrizione in B, era impossibilitato a rispettare le scadenze. Il club lombardo può gioire, stavolta definitivamente: parteciperà alla Serie B 2023/24. Ora è attesa per la decisione in merito alla situazione della Reggina, (club nel caso dopo le dimissioni di Ilari e le quote messe in vendita) e di conseguenza del Brescia, che salvo sorprese arriverà nel pomeriggio di oggi.